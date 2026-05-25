Le Fel

Reconnexion à soi en mouvement

Auberge du Fel, Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Journée et brunch

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette journée vous est proposée au coeur des coteaux du Fel par TB Sport et Santé (sport et bien être)

10h pot d’accueil

10h30/11h30 initiation pilates

12h/13h brunch végétarien

14h/16h30 randonnée adaptée à tous 70 .

Auberge du Fel, Le Fel 12140 Aveyron Occitanie

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English :

This day is organized by TB Sport et Santé (sport and well-being) in the heart of the Fel hills

L’événement Reconnexion à soi en mouvement Le Fel a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)