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Reconnexion à soi en mouvement Le Fel

Reconnexion à soi en mouvement Le Fel

Reconnexion à soi en mouvement Le Fel samedi 27 juin 2026.

Adresse : Auberge du Fel,

Ville : 12140 Le Fel

Département : Aveyron

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 70 Tarif de base plein tarif Journée et brunch

Le Fel

Reconnexion à soi en mouvement

Auberge du Fel, Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Journée et brunch

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Cette journée vous est proposée au coeur des coteaux du Fel par TB Sport et Santé (sport et bien être)
10h pot d’accueil
10h30/11h30 initiation pilates
12h/13h brunch végétarien
14h/16h30 randonnée adaptée à tous 70  .

Auberge du Fel, Le Fel 12140 Aveyron Occitanie  

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English :

This day is organized by TB Sport et Santé (sport and well-being) in the heart of the Fel hills

L’événement Reconnexion à soi en mouvement Le Fel a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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