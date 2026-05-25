Reconnexion à soi en mouvement Le Fel
Reconnexion à soi en mouvement Le Fel samedi 27 juin 2026.
Le Fel
Reconnexion à soi en mouvement
Auberge du Fel, Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Journée et brunch
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette journée vous est proposée au coeur des coteaux du Fel par TB Sport et Santé (sport et bien être)
10h pot d’accueil
10h30/11h30 initiation pilates
12h/13h brunch végétarien
14h/16h30 randonnée adaptée à tous 70 .
Auberge du Fel, Le Fel 12140 Aveyron Occitanie
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English :
This day is organized by TB Sport et Santé (sport and well-being) in the heart of the Fel hills
L’événement Reconnexion à soi en mouvement Le Fel a été mis à jour le 2026-05-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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