Mini concert de l’école de musique Le Fel
Mini concert de l’école de musique Le Fel dimanche 21 juin 2026.
Le Fel
Mini concert de l’école de musique
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h30 et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
L’événement Mini concert de l’école de musique Le Fel a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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