Bal Folk Duo Astrel Le Fel
Bal Folk Duo Astrel Le Fel dimanche 28 juin 2026.
Le Fel
Bal Folk Duo Astrel
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h30 et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19 lenid.roussy@gmail.com
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English :
L’événement Bal Folk Duo Astrel Le Fel a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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