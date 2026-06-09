Concert Clément Abraham Quartet Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Concert Clément Abraham Quartet

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Depuis 2014, le Quartet de Clément Abraham sillonne les routes pour présenter ses compositions et ainsi prolonger une époque nourrie de Swing et de Groove, où rythme et mélodie s’entremêlent dans une pulsation intérieure Le rythme à l’intérieure du rythme disait Miles Davis de Max Roach. Le groupe constitué dès l’origine avec la complicité de Nicolas Péoc’h au saxophone alto, rejoint plus tard par Charles Bordais au piano et Simon Le Doaré à la contrebasse, propose Jazz limpide inspiré par la grande musique afro-américaine. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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L’événement Concert Clément Abraham Quartet Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz