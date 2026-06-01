Concert Coco d’pie et A fume de carozo Primelin dimanche 14 juin 2026.

Primelin

Concert Coco d’pie et A fume de carozo

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Double concert qui est né d’une rencontre à Douarnenez entre Jañ-Mai du Pays Gallo et Carolina, originaire de Galice.

Les deux artistes vous partageront leur passion pour leurs cultures traditionnelles et populaires, avec une sélection des chansons qui les touchent et avec lesquelles ielles ont grandi.

A fume de carozo projet de Carolina GAREL, chants et percussions traditionnelles galiciens

Coco d’ pie concert de Jañ-Mai HAVART, chants a-capella en breton et français de Haute-Bretagne. .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

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English :

L’événement Concert Coco d’pie et A fume de carozo Primelin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz