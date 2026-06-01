Primelin

Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Week-end Portes Ouvertes”

Un week-end pour (re) découvrir le lieu, se souvenir, visiter…

Le programme le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, visites du lieu.

Découverte de l’exposition Des années 1950 à aujourd’hui une histoire de transmissions.

De l’école du Christ Roi à La Pointe Emmaüs, les grandes étapes de la transformation du lieu en photographies, témoignages…une exposition visible tout l’été. .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

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English :

L’événement Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs Primelin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz