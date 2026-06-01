Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs Primelin
Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs Primelin samedi 13 juin 2026.
Primelin
Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs
La Pointe Emmaüs Primelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Week-end Portes Ouvertes”
Un week-end pour (re) découvrir le lieu, se souvenir, visiter…
Le programme le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, visites du lieu.
Découverte de l’exposition Des années 1950 à aujourd’hui une histoire de transmissions.
De l’école du Christ Roi à La Pointe Emmaüs, les grandes étapes de la transformation du lieu en photographies, témoignages…une exposition visible tout l’été. .
La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34
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English :
L’événement Portes Ouvertes et Exposition La Pointe Emmaüs Primelin a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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