Concert Colorisong à l’Eglise de Saint-Igest Montclar
Concert Colorisong à l’Eglise de Saint-Igest Montclar samedi 4 juillet 2026.
Montclar
Concert Colorisong à l’Eglise de Saint-Igest
Montclar Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La chorale Colorisong de Réquista vous invite à un voyage musical entre chants du monde et grands classiques de la chanson française, pour une soirée riche en émotions et en harmonie.
La chorale Colorisong de Réquista vous donne rendez-vous samedi 4 juillet à 20h30 pour une soirée musicale haute en couleurs et en émotions !
Venez partager un moment convivial et festif au rythme des chants du monde et de belles chansons françaises. Portés par l’énergie et la passion des choristes, vous voyagerez à travers les styles et les ambiances, entre douceur, dynamisme et bonne humeur.
Cette soirée mettra à l’honneur les voix de la chorale dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. Que vous soyez amateur de musique, curieux ou simplement en quête d’un moment de partage, laissez-vous emporter par l’harmonie collective et la joie de chanter ensemble.
Une soirée rythmée, vivante et pleine d’émotions vous attend !
Participation libre.
Tout public.
A l’Eglise de St Igest, Montclar.
Renseignements 06 23 74 65 66 .
Montclar 12550 Aveyron Occitanie
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English :
The Colorisong choir from R%E9quista invites you %E0 on a musical journey featuring songs from around the world and French classics, for an evening full of %E9motions and harmony.
L’événement Concert Colorisong à l’Eglise de Saint-Igest Montclar a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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