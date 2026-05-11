Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan

Dinan

Concert comédies musicales et opérettes

Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:45:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’ensemble vocal Crescendo vous propose 3 concerts durant lesquels seront interprétés des medleys de comédies musicales et des choeurs d’opérettes d’Offenbach.

Dirigé par Pierre-Marie Crespel accompagné par Florence Poissenot au piano .

Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert comédies musicales et opérettes Dinan a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme