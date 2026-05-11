Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan
Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan samedi 6 juin 2026.
Dinan
Concert comédies musicales et opérettes
Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:45:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’ensemble vocal Crescendo vous propose 3 concerts durant lesquels seront interprétés des medleys de comédies musicales et des choeurs d’opérettes d’Offenbach.
Dirigé par Pierre-Marie Crespel accompagné par Florence Poissenot au piano .
Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert comédies musicales et opérettes Dinan a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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