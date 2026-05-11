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Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan

Concert comédies musicales et opérettes Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Dinan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Réfectoire de l'Abbaye de Léhon

Adresse : Place d'Abstatt

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Dinan

Concert comédies musicales et opérettes

Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:45:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’ensemble vocal Crescendo vous propose 3 concerts durant lesquels seront interprétés des medleys de comédies musicales et des choeurs d’opérettes d’Offenbach.

Dirigé par Pierre-Marie Crespel accompagné par Florence Poissenot au piano   .

Réfectoire de l’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert comédies musicales et opérettes Dinan a été mis à jour le 2026-05-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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