Exposition Plein & Délié Place d’Abstatt Dinan

Dinan

Exposition Plein & Délié

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-06

Plein & Délié Annie Bocel

Le travail d’Annie Bocel consiste à imprimer une empreinte sur du papier à l’aide d’une gravure. Plein et délié est une exposition autour de l’estampe, sur le thème de la nature et de ses curiosités. Un parcours parsemé de traits, de plats et de creux dans lesquels coulent des rivières d’encre.

En écho au cabinet de curiosités et à l’immémorial, soit à ce qui nous échappe et nous émerveille, ma démarche tend depuis une quinzaine d’années à inventorier et représenter la nature, ses spécimens. À graver l’empreinte de cette mystérieuse écriture du vivant.

Annie Bocel présente une démonstration d’un précieux savoir-faire et témoignage délicat du vivant à travers la présentation des matrices en cuivre et de poinçons typographiques ainsi que différentes techniques d’estampe.

Vernissage le 6 juin à 18h

Conférence & Démonstration le 6 juin de 15h à 16h15, puis visite d’exposition de 16h15 à 18h ! .

Place d’Abstatt Abbaye de Léhon Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Exposition Plein & Délié Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme