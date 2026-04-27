Concert comme un souffle Baud
Concert comme un souffle Baud dimanche 10 mai 2026.
Baud
Concert comme un souffle
église Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Concert de sortie d’album entrez dans la poésie… Les compositions de l’accordéoniste diatonique Morgane Simon y rencontrent les improvisations de l’accordéon chromatique de concert de Jérémy Simon, le temps d’un concert lecture proposant les réflexions d’écrivains talentueux sur la vie, l’existence. Le temps de ce spectacle, les deux accordéons ne forment plus qu’un, petit et grand soufflets se rassemblant comme un souffle… .
Morgane Simon accordéon diatonique, lecture ; Jérémy Simon accordéon chromatique, lecture.
17h participation libre .
église Baud 56150 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert comme un souffle Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Baud (Morbihan)
- Exposition à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne La médiathèque du Quatro Baud 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Elus et Agents de Baud Communauté, Baud 1 mai 2026
- Challenge d’activité Mai à vélo, Baud, Baud 1 mai 2026
- Circuit des landes de Kerbraz Baud Morbihan 1 mai 2026
- Circuit des villages Baud Morbihan 1 mai 2026