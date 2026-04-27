Baud

Concert comme un souffle

église Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Concert de sortie d’album entrez dans la poésie… Les compositions de l’accordéoniste diatonique Morgane Simon y rencontrent les improvisations de l’accordéon chromatique de concert de Jérémy Simon, le temps d’un concert lecture proposant les réflexions d’écrivains talentueux sur la vie, l’existence. Le temps de ce spectacle, les deux accordéons ne forment plus qu’un, petit et grand soufflets se rassemblant comme un souffle… .

Morgane Simon accordéon diatonique, lecture ; Jérémy Simon accordéon chromatique, lecture.

17h participation libre .

église Baud 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert comme un souffle Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté