Concert confluences lyriques arabo-andalouses Festi’Val Passeurs de Musique Saint-Martin
Concert confluences lyriques arabo-andalouses Festi’Val Passeurs de Musique Saint-Martin samedi 15 août 2026.
Saint-Martin
Concert confluences lyriques arabo-andalouses Festi’Val Passeurs de Musique
35 rue de l’Eglise Saint-Martin Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cette soirée en deux temps invite le public à un véritable voyage sonore où les frontières musicales s’effacent au profit de la rencontre et du partage. La voix lyrique de Narimène Bey s’entrelace avec le piano de Cyril Van Ginneken et l’univers musical de Mehdi Askeur, entre instruments, chant et traditions vivantes. Ensemble, par un fabuleux métissage culturel, ils tissent un concert extraordinaire. .
35 rue de l’Eglise Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 77 69 59 contact.ensemblek@gmail.com
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L’événement Concert confluences lyriques arabo-andalouses Festi’Val Passeurs de Musique Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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