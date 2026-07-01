Festi’Val Passeurs de musique : Confluences lyriques arabo-andalouses, Église de Saint-Martin, Saint-Martin

Informations pratiques

Festi’Val Passeurs de musique : Confluences lyriques arabo-andalouses Samedi 15 août, 18h00 Église de Saint-Martin Bas-Rhin

1 concert : 10€ / 2 concerts : 18€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T18:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T18:00:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Cette soirée en deux temps invite le public à un véritable voyage sonore où les frontières musicales s’effacent au profit de la rencontre et du partage. La voix lyrique de Narimène Bey s’entrelace avec le piano de Cyril Van Ginneken et l’univers musical de Mehdi Askeur, entre instruments, chant et traditions vivantes. Ensemble, par un fabuleux métissage culturel, ils tissent un concert extraordinaire.

Église de Saint-Martin Saint-Martin 67 Saint-Martin 67220 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-ensemble-k/evenements/confluences-lyriques-arabo-andalouses-1 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769776959 »}, {« type »: « email », « value »: « production.ensemblek@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ensemblek.fr/ »}]

Deux concerts pour un voyage au coeur de la musique arabo-andalouse concert festival

L’Ensemble K