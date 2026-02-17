Concert Conservatoire en Live Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Concert Conservatoire en Live

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Les élèves du Conservatoire Gabriel Pierné de l’Eurométropole de Metz vous invitent à une rencontre exceptionnelle, où talent et partage se mêleront en harmonie. Découvrez l’univers musical de la classe de basson, dirigée par Yaël Burger, et laissez-vous emporter par la passion de ces jeunes musiciens.Tout public

Pupils from the Gabriel Pierné Conservatory of Metz Eurometropole invite you to an exceptional encounter, where talent and sharing blend in harmony. Discover the musical universe of the bassoon class, directed by Yaël Burger, and let yourself be carried away by the passion of these young musicians.

