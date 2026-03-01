Ottrott

Concert Consobrinae

Sanctuaire du Mont Sainte-Odile Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert intimiste entre France et Italie avec violoncelle et théorbe au Mont Sainte-Odile. Un voyage musical sensible et élégant, suivi d’un apéritif gourmand sur la terrasse panoramique.

Au Festival d’O, l’Italie et la France se répondent comme deux voix sœurs, unies par un même héritage.

Entre XVIIe et XVIIIe siècles, violoncelle et théorbe deviennent conteurs d’un âge d’or musical, vibrant et contrasté. Dans ce dialogue croisé, chaque musicien fait sien le langage de l’autre, tissant un échange subtil et passionné.

Avec Hermine Horiot-Bellini (violoncelle) et Giovanni Bellini (théorbe)

Un voyage sensible au cœur de deux cultures cousines, où se mêlent élégance, tension et profonde beauté.

Apéritif gourmand servi sur la terrasse Panoramique du Mont Sainte-Odile. .

Sanctuaire du Mont Sainte-Odile Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est contact@festivalmusiqueobernai.com

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English :

Intimate concert between France and Italy with cello and theorbo at Mont Sainte-Odile. A sensitive and elegant musical journey, followed by a gourmet aperitif on the panoramic terrace.

L’événement Concert Consobrinae Ottrott a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile