Cherbonnières

Concert Constant Annie

4 impasse du chateau d’eau Cherbonnières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

soirée festive, concert et restauration

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4 impasse du chateau d’eau Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net

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English :

a festive evening, concert and catering

L’événement Concert Constant Annie Cherbonnières a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge