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Concert Constant Annie Cherbonnières

Concert Constant Annie Cherbonnières samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 impasse du chateau d'eau

Ville : 17470 Cherbonnières

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Cherbonnières

Concert Constant Annie

4 impasse du chateau d’eau Cherbonnières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

soirée festive, concert et restauration
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4 impasse du chateau d’eau Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87  a.constant607@laposte.net

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English :

a festive evening, concert and catering

L’événement Concert Constant Annie Cherbonnières a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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