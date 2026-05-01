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Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières

Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place de l' église

Ville : 17470 Cherbonnières

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cherbonnières

Sortie Nature Oiseaux de la Plaine

Place de l’ église Cherbonnières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez observer les rapaces, les passereaux et peut-être même la reine des plaines l’outarde canepetière
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Place de l’ église Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 

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English :

Come and watch birds of prey, passerines and perhaps even the queen of the plains: the little bustard

L’événement Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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