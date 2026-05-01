Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières
Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières samedi 30 mai 2026.
Cherbonnières
Sortie Nature Oiseaux de la Plaine
Place de l’ église Cherbonnières Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez observer les rapaces, les passereaux et peut-être même la reine des plaines l’outarde canepetière
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Place de l’ église Cherbonnières 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44
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English :
Come and watch birds of prey, passerines and perhaps even the queen of the plains: the little bustard
L’événement Sortie Nature Oiseaux de la Plaine Cherbonnières a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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