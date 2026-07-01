Informations pratiques

Guissény

Concert-Conté d’Ys à Iseult / Cie SUMAK

Barrachou, rue de la croix Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

D’ Ys à Iseult est un spectacle hybride mêlant contes et musique, revisitant deux grandes légendes celle de la ville engloutie d’Ys et celle de Tristan et Iseult.

À travers une forme contemporaine et décalée, le spectacle tisse un dialogue entre mythe et modernité, humour et tragédie, récit et musique vivante.

Porté par une narration incarnée et une création musicale originale,la compagnie SUMAK invite le public à redécouvrir ces récits fondateurs sous un angle inattendu, accessible et résolument actuel. .

Barrachou, rue de la croix Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 25 61 07

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English :

L’événement Concert-Conté d’Ys à Iseult / Cie SUMAK Guissény a été mis à jour le 2026-07-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne