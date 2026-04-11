Concert, conversation à 2 cordes Vault-de-Lugny
Concert, conversation à 2 cordes Vault-de-Lugny dimanche 24 mai 2026.
Vault-de-Lugny
Concert, conversation à 2 cordes
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Conversation à deux cordes. Violon, violoncelle. Un concert classique au rythme de: Glière, Casado, Vasks, Bach, Halvorsen .
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
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English : Concert, conversation à 2 cordes
L’événement Concert, conversation à 2 cordes Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay