Vault-de-Lugny

Concert, conversation à 2 cordes

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Conversation à deux cordes. Violon, violoncelle. Un concert classique au rythme de: Glière, Casado, Vasks, Bach, Halvorsen .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

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English : Concert, conversation à 2 cordes

L’événement Concert, conversation à 2 cordes Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay