Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien Vault-de-Lugny
Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien Vault-de-Lugny jeudi 21 mai 2026.
Vault-de-Lugny
Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
L’église de Vault de Lugny est dédiée à Saint Germain, évêque d’ Auxerre. Mort à Ravenne ( Italie) en 448, il avait demansé que son corps soit rapatrié dnas sa cité. Un dernier voyage avec cinq personnes inconnues choisies pour l’accompagner: Magnance, Pallaye, Camille, , Maxime et Porcaire.
Trois d’entre elles décèdent sur le chemin, épuisées par des semaines de marche. Elles ont donné leur nom à nos villages de Sainte- Magnance, Sainte- Pallaye, et Escoviles- Sainte- Camille. Une épopée de plus de 50 jours… .
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
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English : Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien
L’événement Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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