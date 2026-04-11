Vault-de-Lugny

Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

L’église de Vault de Lugny est dédiée à Saint Germain, évêque d’ Auxerre. Mort à Ravenne ( Italie) en 448, il avait demansé que son corps soit rapatrié dnas sa cité. Un dernier voyage avec cinq personnes inconnues choisies pour l’accompagner: Magnance, Pallaye, Camille, , Maxime et Porcaire.

Trois d’entre elles décèdent sur le chemin, épuisées par des semaines de marche. Elles ont donné leur nom à nos villages de Sainte- Magnance, Sainte- Pallaye, et Escoviles- Sainte- Camille. Une épopée de plus de 50 jours… .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

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English : Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien

L’événement Conférence Saint Germain et les 5 saintes par Patrice Walhen, historien Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay