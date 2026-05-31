Concert : cordes percutées d’Adélaïde Ferrière – Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, Eglise d’Autheuil – Tourouvre au Perche, Tourouvre au Perche

Concert : cordes percutées d’Adélaïde Ferrière – Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise d’Autheuil – Tourouvre au Perche Orne

Durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Quand la virtuosité des cordes rencontre l’éclat des percussions, c’est tout l’esprit du concerto baroque qui s’embrase.

Loin de se limiter aux tambours et aux cymbales, l’art de la percussion révèle ici toute sa finesse à travers le marimba dont le clavier de bois évoque celui du piano. Adélaïde Ferrière est une virtuose de cet instrument, capable de jouer, aux côtés des cordes de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen, les concertos les plus agiles du répertoire baroque. À l’époque de Bach et Vivaldi, la musique instrumentale connaît un âge d’or. Les instruments se perfectionnent, les orchestre s’étoffent, et les genres s’affirment, portés par l’émergence du Concerto, forme qui allie l’élan collectif et l’éclat individuel. Les compositeurs italiens, comme Francesco Geminiani, s’emparent de cet art de la conversation (« concertare », en italien) pour offrir à leur public de véritables joutes musicales où orchestre et soliste(s) s’interpellent. Un spectacle jubilatoire où la virtuosité se fait jeu pour le plus grand bonheur du public.

Concertiste de renommée internationale, Adélaïde Ferrière est décrite comme « Un Phénomène » par le journal Le Monde, et s’est déjà produite dans plus de trente pays à travers le monde.

On la retrouve sur des scènes de renom telles que la Philharmonie de Paris, l’Auditorium de Radio-France, le Mozarteum de Salzbourg, la Comédie Française, l’Opéra National de Paris, le Teatro Argentina de Rome, la Seine Musicale, la Philharmonie de Brno, le Greek National Opera, le Tokyo New National Theater…

Elle a collaboré en tant que soliste avec une trentaine d’orchestres.

En 2022, elle est artiste associée de l’Orchestre des Pays de Savoie, puis en 2024 de l’Orchestre Dijon Bourgogne.

Eglise d’Autheuil – Tourouvre au Perche Le bourg autheuil Tourouvre au Perche 61190 Autheuil Orne Normandie 0612474786 http://www.autheuilpatrimoine.fr [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/r4oESgQNNaHxsSAx8 »}] Précieux témoignage de l’architecture romane, et classée monument historique depuis 1873, cette église, dès qu’on en franchit le seuil, s’impose comme un lieu hors du temps. Par l’harmonie des proportions, la pierre ici devient lumière, et crée un espace ordonné pour le recueillement et la prière.

La nef ornée de chaque côté par une rangée d’arcs géminés, éclairée par des fenêtres haut placées, entourées de colonnettes, conduit le regard vers l’arc du transept, reposant sur des chapiteaux sculptés et des piliers à colonnes, et vers le choeur. Parking devant l’église, présence de marches pour accéder à l’église

Quand la virtuosité des cordes rencontre l’éclat des percussions, c’est tout l’esprit du concerto baroque qui s’embrase.

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