Tai Chi Chuan Tourouvre au Perche
Tai Chi Chuan Tourouvre au Perche samedi 6 juin 2026.
Tourouvre au Perche
Tai Chi Chuan
Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Section Qi Gong de Tourouvre (SKDO) vous propose un atelier Tai Chi Chuan animé par Jacqueline Manilève, titulaire du Monitorat de Tai Chi Chuan.
Art martial interne, Art du mouvement, Art de Longue vie.
Enchaînement de mouvements lents favorisant Renforcement musculaire, souplesse, équilibre, coordination et concentration.
Atelier accessible à tous. .
Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 71 87 42 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tai Chi Chuan
L’événement Tai Chi Chuan Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Vente de légumes par Les Jardins d’Orion PREPOTIN Tourouvre au Perche 30 mai 2026
- Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche 30 mai 2026
- Visite en musique et en lumière de l’église Notre-Dame d’Autheuil Eglise Notre-Dame d’Autheuil Tourouvre au Perche 30 mai 2026
- Festival les Racont’arts Entre hyène et loup Salle René Zunino Tourouvre au Perche 3 juin 2026
- Exposition temporaire Invitation au voyage Les Muséales Tourouvre au Perche 6 juin 2026