Tourouvre au Perche

Tai Chi Chuan

Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Section Qi Gong de Tourouvre (SKDO) vous propose un atelier Tai Chi Chuan animé par Jacqueline Manilève, titulaire du Monitorat de Tai Chi Chuan.

Art martial interne, Art du mouvement, Art de Longue vie.

Enchaînement de mouvements lents favorisant Renforcement musculaire, souplesse, équilibre, coordination et concentration.

Atelier accessible à tous. .

Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 71 87 42 90

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English : Tai Chi Chuan

L’événement Tai Chi Chuan Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche