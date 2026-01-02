29e Rando des étangs du Perche Stade Émile René Tourouvre au Perche

29e Rando des étangs du Perche

Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

29e édition. De beaux parcours à suivre seul ou en groupe.

Parcours VTT: 20km 35km 50km et raid B5km 81km

Gravel: 60km 80km (Inscription obligatoire helloasso pour l’envoi de la traces GPS)

Marche: 10km 15km

Trail: 10km 15km 20km

Comme les années passées, les inscriptions se font sur HelloAsso. Inscription à partir de 5€.

Restauration sur place. Prévoir gourde ou gobelet pour les ravitaillements .

Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 93 52 85 usr.vp61@gmail.com

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English : 29e Rando des étangs du Perche

L’événement 29e Rando des étangs du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche