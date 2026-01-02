29e Rando des étangs du Perche Stade Émile René Tourouvre au Perche
29e Rando des étangs du Perche Stade Émile René Tourouvre au Perche dimanche 28 juin 2026.
29e Rando des étangs du Perche
Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
29e édition. De beaux parcours à suivre seul ou en groupe.
Parcours VTT: 20km 35km 50km et raid B5km 81km
Gravel: 60km 80km (Inscription obligatoire helloasso pour l’envoi de la traces GPS)
Marche: 10km 15km
Trail: 10km 15km 20km
Comme les années passées, les inscriptions se font sur HelloAsso. Inscription à partir de 5€.
Restauration sur place. Prévoir gourde ou gobelet pour les ravitaillements .
Stade Émile René RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 93 52 85 usr.vp61@gmail.com
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English : 29e Rando des étangs du Perche
L’événement 29e Rando des étangs du Perche Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche