Fête de la Musique Tourouvre au Perche
Fête de la Musique Tourouvre au Perche samedi 20 juin 2026.
Tourouvre au Perche
Fête de la Musique
19 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la fête de la musique la Commune de Tourouvre au Perche et le Perche Hôtel de France vous invitent pour une soirée festive et conviviale mêlant chorale, pop, rock et reggae. Au programme Chorale chants libres , Belle Lurette, Lgenius, Bad stories, Lucienova, Krimo et Samy roots. Des jeux en bois seront disponibles pour s’amuser en famille pour petits et grands ! .
19 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Randonnée Géocaching TOUROUVRE Tourouvre au Perche 11 juin 2026
- Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche 12 juin 2026
- Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros 6 rue du square Eugene Cordier Tourouvre au Perche 17 juin 2026
- Fête du Quebec Les Muséales Tourouvre au Perche 27 juin 2026
- Exposition L’eau une affaire de famille 6 rue du square Eugene Cordier Tourouvre au Perche 1 juillet 2026