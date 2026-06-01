Tourouvre au Perche

Fête de la Musique

19 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la fête de la musique la Commune de Tourouvre au Perche et le Perche Hôtel de France vous invitent pour une soirée festive et conviviale mêlant chorale, pop, rock et reggae. Au programme Chorale chants libres , Belle Lurette, Lgenius, Bad stories, Lucienova, Krimo et Samy roots. Des jeux en bois seront disponibles pour s’amuser en famille pour petits et grands ! .

19 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 55

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche