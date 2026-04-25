Randonnée Géocaching TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Randonnée Géocaching

TOUROUVRE Place de la mairie Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Venez découvrir et redécouvrir les alentours de Tourouvre à travers une randonnée géocaching. Le géocaching est un loisir de plein air qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des caches ou des géocaches , dans divers endroits à travers le monde. Grâce à une application sur votre téléphone devenez un véritable chasseur de trésor !

Sortie gratuite sur inscription. .

TOUROUVRE Place de la mairie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 conseillernumerique@tourouvreauperche.fr

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English : Randonnée Géocaching

L’événement Randonnée Géocaching Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche