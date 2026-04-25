Randonnée Géocaching TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Randonnée Géocaching TOUROUVRE Tourouvre au Perche jeudi 28 mai 2026.
Tourouvre au Perche
Randonnée Géocaching
TOUROUVRE Place de la mairie Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Venez découvrir et redécouvrir les alentours de Tourouvre à travers une randonnée géocaching. Le géocaching est un loisir de plein air qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des caches ou des géocaches , dans divers endroits à travers le monde. Grâce à une application sur votre téléphone devenez un véritable chasseur de trésor !
Sortie gratuite sur inscription. .
TOUROUVRE Place de la mairie Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 conseillernumerique@tourouvreauperche.fr
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English : Randonnée Géocaching
L’événement Randonnée Géocaching Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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