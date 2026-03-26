Fête du Quebec Les Muséales Tourouvre au Perche

Fête du Quebec

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Fête nationale du Québec, encore communément appelée la fête de Saint-Jean-Baptiste ou la Saint-Jean, est la fête nationale des Québécois.

Programme à venir scène ouverte, pique-nique .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Fête du Quebec

L’événement Fête du Quebec Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche