Fête du Quebec Les Muséales Tourouvre au Perche

Fête du Quebec Les Muséales Tourouvre au Perche samedi 27 juin 2026.

Fête du Quebec

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Fête nationale du Québec, encore communément appelée la fête de Saint-Jean-Baptiste ou la Saint-Jean, est la fête nationale des Québécois.

Programme à venir scène ouverte, pique-nique   .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 

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English : Fête du Quebec

L’événement Fête du Quebec Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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