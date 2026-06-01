Tourouvre au Perche

Rencontre-dédicace

Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La médiathèque a le plaisir d’accueillir Thierry FOLLIARD à l’occasion d’une rencontre autour de son dernier ouvrage, L’Encyclopédie de l’herboristerie.

Passionnés de plantes, curieux de nature ou amateurs de savoirs traditionnels, venez découvrir l’univers fascinant des plantes médicinales et échanger avec l’auteur sur les usages, les bienfaits et l’histoire de l’herboristerie.

Entrée libre et gratuite. .

Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : Rencontre-dédicace

L’événement Rencontre-dédicace Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche