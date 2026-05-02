Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros 6 rue du square Eugene Cordier Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros

6 rue du square Eugene Cordier 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-04

Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.

Manifestation Partir en Livre du 17/06 au 19/07

Thème 2026 Nos petits et grands héros . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture.

A l’occasion de la 12ème édition de Partir en Livre, Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent différents ateliers sur le thème Nos petits et grands héros .

Ateliers atelier BD et comics initiation. Découverte des codes de la bande dessinée avec création d’une planche (storyboard, bulles, cadrage)

– Samedi 4 juillet, de 10h30 à 11h30.

Atelier Conte participatif les héros, c’est vous !

– Samedi 4 juillet, de 10h à 10h30. .

6 rue du square Eugene Cordier 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

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English : Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros

L’événement Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche