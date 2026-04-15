Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité 25 mai – 26 juin TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T09:00:00+02:00 – 2026-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Qui ?

• Activité destinée aux enfants des écoles, encadrés par des adultes

• Utilisation possible par :

◦ Écoles

◦ EHPAD

◦ Associations locales (ex : club de foot)

• Encadrement assuré par des adultes responsables / encadrants

Quand ?

Dernière semaine du mois de mai

Ou ?

Sur la commune, avec différents trajets organisés :

• École de Tourouvre

• École de Randonnai

• Autres structures locales

Comment ?

• Mise en place d’une navette en vélo-bus sur des créneaux définis :

◦ Lundi et mardi :

▪ Navette pour l’école de Tourouvre

◦ Jeudi et vendredi

▪ Navette pour l’école de Ranonnai

• Fonctionnement sur deux créneaux horaires (matin / retour à définir)

• En complément, le vélo-bus peut être :

◦ Mis à disposition sur une demi-journée

◦ Utilisé par :

▪ Un EHPAD

▪ La Corn d’Or

▪ Un club de football pour assurer une navette l’après midi

Objectifs :

• Promouvoir les déplacements doux dès le plus jeune âge

• Sensibiliser à l’usage du vélo au quotidien

• Proposer une alternative ludique et collective aux trajets scolaires

• Favoriser le lien intergénérationnel (écoles / EHPAD)

• Dynamiser les déplacements au sein de la commune

Public ciblé :

• Enfants scolarisés

• Résidents d’EHPAD

• Associations locales

• Habitants de la commune

Description de l’activité :

Mise en place d’un vélo-bus en location permettant d’assurer des trajets collectifs sur la commune.

L’activité combine :

• Transport utile (navette école)

• Expérience ludique et originale

• Utilisation partagée entre plusieurs structures locales

Option :

• Expérience originale pour les participants

• Découverte d’un mode de transport collectif écologique

• Activité conviviale et fédératrice

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Activité ouverte à tous