Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche
Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche lundi 25 mai 2026.
Mai à Vélo : Location d’un vélo-bus – Semaine mobilité 25 mai – 26 juin TOUROUVRE AU PERCHE Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T09:00:00+02:00 – 2026-05-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00
Qui ?
• Activité destinée aux enfants des écoles, encadrés par des adultes
• Utilisation possible par :
◦ Écoles
◦ EHPAD
◦ Associations locales (ex : club de foot)
• Encadrement assuré par des adultes responsables / encadrants
Quand ?
Dernière semaine du mois de mai
Ou ?
Sur la commune, avec différents trajets organisés :
• École de Tourouvre
• École de Randonnai
• Autres structures locales
Comment ?
• Mise en place d’une navette en vélo-bus sur des créneaux définis :
◦ Lundi et mardi :
▪ Navette pour l’école de Tourouvre
◦ Jeudi et vendredi
▪ Navette pour l’école de Ranonnai
• Fonctionnement sur deux créneaux horaires (matin / retour à définir)
• En complément, le vélo-bus peut être :
◦ Mis à disposition sur une demi-journée
◦ Utilisé par :
▪ Un EHPAD
▪ La Corn d’Or
▪ Un club de football pour assurer une navette l’après midi
Objectifs :
• Promouvoir les déplacements doux dès le plus jeune âge
• Sensibiliser à l’usage du vélo au quotidien
• Proposer une alternative ludique et collective aux trajets scolaires
• Favoriser le lien intergénérationnel (écoles / EHPAD)
• Dynamiser les déplacements au sein de la commune
Public ciblé :
• Enfants scolarisés
• Résidents d’EHPAD
• Associations locales
• Habitants de la commune
Description de l’activité :
Mise en place d’un vélo-bus en location permettant d’assurer des trajets collectifs sur la commune.
L’activité combine :
• Transport utile (navette école)
• Expérience ludique et originale
• Utilisation partagée entre plusieurs structures locales
Option :
• Expérience originale pour les participants
• Découverte d’un mode de transport collectif écologique
• Activité conviviale et fédératrice
TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Activité ouverte à tous
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