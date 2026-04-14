MAI A VELO – PARCOURS DECOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

MAI A VELO – PARCOURS DECOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX 9 – 30 mai, les samedis TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Mai à vélo : Parcours découverte des producteurs locaux

Qui ?

• Activité ouverte à tout le monde (habitants, familles, visiteurs, cyclistes débutants ou confirmés)

• Organisation assuré par les porteurs du projets / collectivité / partenaire locaux

• Participation possible des producteurs locaux présents sur le parcours

Quand ?

Tout au long du mois de mai (dans le cadre de l’événement « Mai à Vélo »)

Ou ?

Sur le territoire de la commune et ses alentours, avec des parcours reliant différents producteurs locaux

Comment ?

• Mise en place de 3 parcours à vélo adaptés à différents niveaux :

◦ Parcours de 5 km (accessible / familial)

◦ Parcours de 8 km (intermédiaire)

◦ Parcours de 15 km (plus sportif)

• Les participants suivent un itinéraire balisé ou communiqué par une carte sur le plate forme

• Des points d’arrêt chez les producteurs locaux sont présents tout au long des parcours

• Possibilité de :

◦ Découvrir les produits locaux

◦ Échanger avec les producteurs

◦ Faire des pauses conviviales

Objectifs :

• Promouvoir l’usage du vélo sur le territoire

• Valoriser les producteurs locaux et les circuits courts

• Encourager la découverte du territoire autrement

• Sensibiliser à une consommation locale et responsable

• Proposer une activité sportive, touristique et conviviale

Public ciblé :

• Tout public

• Familles

• Habitants du territoire

• Amateurs de vélo et de nature

Description de l’activité :

Un fil rouge sur tout le mois de mai, proposant des parcours à vélo permettant de découvrir le territoire à travers ses producteurs locaux

Les participants peuvent choisir leur parcours selon le niveau et profiter d’une expérience mêlant :

• Activité physique

• Découverte locale

• Moments de convivialité

Option :

Possibilité de mettre en place :

• Un système de tampon / carnet de parcours

• Une récompense pour les participants ayant réalisé un parcours (ou plusieurs)

Moyens matériels :

• Cartes des parcours / signalétique

• Supports de communication

• Coordination avec les producteurs

• Éventuellement stands ou points d’accueil

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Activité ouverte à tous sur le mois de mai. 3 parcours balisés (5km, 8 km, 15 km) avec des points d’arrêts chez des producteurs locaux. Découverte, échanges avec les producteurs.