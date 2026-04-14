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MAI A VELO – PARCOURS DECOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

MAI A VELO – PARCOURS DECOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche samedi 9 mai 2026.

Lieu : TOUROUVRE AU PERCHE

Adresse : TOUROUVRE AU PERCHE

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

MAI A VELO – PARCOURS DECOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX 9 – 30 mai, les samedis TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Mai à vélo : Parcours découverte des producteurs locaux

Qui ?
• Activité ouverte à tout le monde (habitants, familles, visiteurs, cyclistes débutants ou confirmés)
• Organisation assuré par les porteurs du projets / collectivité / partenaire locaux
• Participation possible des producteurs locaux présents sur le parcours

Quand ?
Tout au long du mois de mai (dans le cadre de l’événement « Mai à Vélo »)

Ou ?
Sur le territoire de la commune et ses alentours, avec des parcours reliant différents producteurs locaux

Comment ?
• Mise en place de 3 parcours à vélo adaptés à différents niveaux :
◦ Parcours de 5 km (accessible / familial)
◦ Parcours de 8 km (intermédiaire)
◦ Parcours de 15 km (plus sportif)
• Les participants suivent un itinéraire balisé ou communiqué par une carte sur le plate forme
• Des points d’arrêt chez les producteurs locaux sont présents tout au long des parcours
• Possibilité de :
◦ Découvrir les produits locaux
◦ Échanger avec les producteurs
◦ Faire des pauses conviviales

Objectifs :
• Promouvoir l’usage du vélo sur le territoire
• Valoriser les producteurs locaux et les circuits courts
• Encourager la découverte du territoire autrement
• Sensibiliser à une consommation locale et responsable
• Proposer une activité sportive, touristique et conviviale

Public ciblé :
• Tout public
• Familles
• Habitants du territoire
• Amateurs de vélo et de nature

Description de l’activité :
Un fil rouge sur tout le mois de mai, proposant des parcours à vélo permettant de découvrir le territoire à travers ses producteurs locaux

Les participants peuvent choisir leur parcours selon le niveau et profiter d’une expérience mêlant :
• Activité physique
• Découverte locale
• Moments de convivialité
Option :
Possibilité de mettre en place :
• Un système de tampon / carnet de parcours
• Une récompense pour les participants ayant réalisé un parcours (ou plusieurs)

Moyens matériels :
• Cartes des parcours / signalétique
• Supports de communication
• Coordination avec les producteurs
• Éventuellement stands ou points d’accueil

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
Activité ouverte à tous sur le mois de mai. 3 parcours balisés (5km, 8 km, 15 km) avec des points d’arrêts chez des producteurs locaux. Découverte, échanges avec les producteurs.

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