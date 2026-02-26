Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes  TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes

TOUROUVRE Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la fête de la Nature, une promenade vous est proposée au sein de l’incroyable mosaïque de milieux (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui a valu à ce lieu secret et retiré cette labellisation.

Des activités ludiques jalonneront un parcours récemment créé, vous permettant de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier. .

TOUROUVRE Eglise de Bresolettes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

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English : Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes

L’événement Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière forestière de Bresolettes Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-02-26 par PNRP