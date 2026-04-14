Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! », Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche

Jeu : enquête dans le musée « crime en vitrine ! » Samedi 23 mai, 18h30 Les muséales de Tourouvre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Tourouvre, 1960, un crime a eu lieu en pleine journée ! Monsieur Chariot, le directeur du futur supermarché de Tourouvre a été retrouvé assassiné dans un des commerces de Tourouvre.

Menez l’enquête dans le musée des commerces et des marques pour découvrir qui est l’assassin !

Les muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre sont un ensemble culturel, regroupant le Musée de l’émigration française au Canada et le Musée des Commerces et des Marques. Établissement labellisé Normandie Qualité Tourisme. Parkings voitures et autocars gratuit, établissement accessible aux fauteuils roulants.

Tourouvre, 1960, un crime a eu lieu en pleine journée ! Monsieur Chariot, le directeur du futur supermarché de Tourouvre a été retrouvé assassiné dans un des commerces de Tourouvre.

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