Mai à Vélo : Atelier de réparation vélo – City stade de Tourouvre, TOUROUVRE AU PERCHE, Tourouvre au Perche

Mai à Vélo : Atelier de réparation vélo – City stade de Tourouvre Samedi 9 mai, 14h00 TOUROUVRE AU PERCHE Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Qui ?

• Activité ouverte à tous (habitants, familles, cyclistes, jeunes et adultes)

• Encadrement par une personne spécialisée en réparation vélo

• Possibilité d’appui par des bénévoles ou partenaires locaux

Quand ?

Une journée au début du mois de mai (dans le cadre de « Mai à vélo »)

Ou ?

City stade de Tourouvre

Comment ?

• Installation d’un atelier de réparation en accès libre

• Les participants peuvent venir avec leur vélo pour :

◦ Petites réparations

◦ Réglages

◦ Gonflage

◦ Diagnostic rapide

• L’objectif est aussi de :

◦ Expliquer les gestes simples

◦ Aider les participants à apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo

◦ Donner des conseils pratiques pour l’entretien au quotidien

Objectifs :

• Rendre la réparation vélo accessible à tous

• Favoriser l’autonomie des usages

• Encourager la mobilité douce

• Sensibiliser à l’entretien régulier des vélos

• Créer un moment d’échange et de proximité

Public ciblé ?

• Tout public

• Habitants de Tourouvre et alentours

• Cyclistes occasionnels ou réguliers

Description de l’activité ?

Un atelier de réparation participatif et pédagogique installé au city stade de Tourouvre.

Les participants peuevent faire réparer leur vélo tout en apprenant les bases de la mécanique afin de pouvoir le faire eux-mêmes par la suite.

Option ?

• Conseils personnalisés pour chaque participants

• Apprentissage des gestes de base en réparation vélo

• Atelier gratuit et ouvert à tous

TOUROUVRE AU PERCHE TOUROUVRE AU PERCHE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

Activité ouvertes à tous – atelier de réparation en accès libre