Visite libre des Muséales, Les muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche

Visite libre des Muséales Samedi 23 mai, 18h00 Les muséales de Tourouvre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Ouverture en soirée du Musée des Commerces et des Marques et du Musée de l’Emigration Française au Canada pour la Nuit des Musées.

Musée des Commerces et des Marques

Passez à travers le célèbre bouillon Kub pour une plongée dans l’histoire de notre société émaillée de centaines d’objets connus de tous et témoins d’un passé pas si lointain. Du panier au caddie, le Musée des Commerces et des Marques propose une promenade instructive, nostalgique et ludique jalonnée de reconstitutions d’anciennes boutiques et d’espaces d’interprétation autour des thèmes du commerce d’autrefois, des marques, de la publicité et des objets publicitaires.

Musée de l’Emigration Française au Canada

Le Musée de l’Émigration française au Canada propose aux visiteurs d’embarquer pour la Nouvelle-France. Cette ancienne colonie française couvrait un vaste territoire allant de l’embouchure du Saint-Laurent (Québec) au delta du Mississippi (Louisiane). Il y a 400 ans, les Percherons ont été parmi les premiers à partir s’installer dans ces contrées alors inconnues, à défricher les forêts, à cultiver la terre, à bâtir des maisons, en quelques mots, à fonder un nouveau pays : le Canada. Suivez ces pionniers du Nouveau-Monde du Perche aux rives du Saint Laurent, affrontez avec eux la traversée de l’Atlantique, rencontrez les Autochtones.

Les muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre sont un ensemble culturel, regroupant le Musée de l’émigration française au Canada et le Musée des Commerces et des Marques. Établissement labellisé Normandie Qualité Tourisme. Parkings voitures et autocars gratuit, établissement accessible aux fauteuils roulants.

Ouverture en soirée du Musée des Commerces et des Marques et du Musée de l’Emigration Française au Canada pour la Nuit des Musées.

©LesMuséales