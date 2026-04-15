Soirée Jeux de société Le Bourg Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Soirée Jeux de société

Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-12-11 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-06-12 2026-07-10 2026-08-14 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11

Le Comité des fêtes de Champs vous proposent une soirée jeux de société, tous les 2e vendredis de chaque mois.

Possibilité d’apporter vos propres jeux. .

Le Bourg CHAMPS Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 88 17 53 97 cfchamps1901@gmail.com

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English : Soirée Jeux de société

L’événement Soirée Jeux de société Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche