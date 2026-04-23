Tourouvre au Perche

Balade ludique

TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche et les Muséales vous proposent une balade ludique avec des défis et des jeux. Gratuit.

Horaire à venir .

TOUROUVRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

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English : Balade ludique

L’événement Balade ludique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche