Journée sport loisirs Square Alphonse Allais Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Journée sport loisirs

Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche vous propose des animations sports loisirs. .

Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

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English : Journée sport loisirs

L’événement Journée sport loisirs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche