Journée sport loisirs Square Alphonse Allais Tourouvre au Perche
Journée sport loisirs Square Alphonse Allais Tourouvre au Perche mercredi 8 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Journée sport loisirs
Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche vous propose des animations sports loisirs. .
Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73
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English : Journée sport loisirs
L’événement Journée sport loisirs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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