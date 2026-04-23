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Journée sport loisirs Square Alphonse Allais Tourouvre au Perche

Journée sport loisirs Square Alphonse Allais Tourouvre au Perche mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Square Alphonse Allais

Adresse : City Stade

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Journée sport loisirs

Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche vous propose des animations sports loisirs.   .

Square Alphonse Allais City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73 

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English : Journée sport loisirs

L’événement Journée sport loisirs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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