Fête communale RANDONNAI Tourouvre au Perche
Fête communale RANDONNAI Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Fête communale
RANDONNAI Le Bourg Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Le Comité des Fêtes de Randonnai vous donne rendez-vous pour un week-end festif à partager en famille et entre amis !
Samedi 11 juillet
Jeux pour les enfants l’après-midi.
Concours de pétanque. Inscriptions à partir de 18h et début du concours à 19h.
Dimanche 12 juillet
Foire à Tout (Emplacement gratuit), retraite aux flambeaux accompagnée par l’Harmonie de Randonnai, feu d’artifice le dimanche soir à 23h sur l’étang des Gaillons !
Buvette et petite restauration sur les deux jours.
Samedi après-midi et à partir de 18h et dimanche toute la journée. .
RANDONNAI Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie cdfrandonnai@gmail.com
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English : Fête communale
L’événement Fête communale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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