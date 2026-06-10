Fête communale RANDONNAI Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Fête communale

RANDONNAI Le Bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Le Comité des Fêtes de Randonnai vous donne rendez-vous pour un week-end festif à partager en famille et entre amis !

Samedi 11 juillet

Jeux pour les enfants l’après-midi.

Concours de pétanque. Inscriptions à partir de 18h et début du concours à 19h.

Dimanche 12 juillet

Foire à Tout (Emplacement gratuit), retraite aux flambeaux accompagnée par l’Harmonie de Randonnai, feu d’artifice le dimanche soir à 23h sur l’étang des Gaillons !

Buvette et petite restauration sur les deux jours.

Samedi après-midi et à partir de 18h et dimanche toute la journée. .

RANDONNAI Le Bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie cdfrandonnai@gmail.com

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche