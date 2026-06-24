Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Journée famille

City Stade Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

La commune de Tourouvre et la CDC des Hauts du Perche vous proposent de passer un moment convivial en famille autour du sport et des loisirs. Au programme différents sports et activités basketball, floorball, football, poulball, pickelball, four square. Retrouver aussi du sumo, kart à pédale, une structure gonflable, un espace petite enfance, jeux de bois et slackline. Gratuit pour tous. .

City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71

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English : Journée famille

L’événement Journée famille Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche