Journée famille Tourouvre au Perche
mercredi 8 juillet 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Journée famille
City Stade Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
La commune de Tourouvre et la CDC des Hauts du Perche vous proposent de passer un moment convivial en famille autour du sport et des loisirs. Au programme différents sports et activités basketball, floorball, football, poulball, pickelball, four square. Retrouver aussi du sumo, kart à pédale, une structure gonflable, un espace petite enfance, jeux de bois et slackline. Gratuit pour tous. .
City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71
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English : Journée famille
L’événement Journée famille Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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