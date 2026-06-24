UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tourouvre au Perche

Journée famille Tourouvre au Perche

mercredi 8 juillet 2026 · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
City Stade
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Journée famille

City Stade Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :
2026-07-08

La commune de Tourouvre et la CDC des Hauts du Perche vous proposent de passer un moment convivial en famille autour du sport et des loisirs. Au programme différents sports et activités basketball, floorball, football, poulball, pickelball, four square. Retrouver aussi du sumo, kart à pédale, une structure gonflable, un espace petite enfance, jeux de bois et slackline. Gratuit pour tous.   .

City Stade Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée famille

L’événement Journée famille Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)