Soiré dansante et repas Tourouvre au Perche
Soiré dansante et repas Tourouvre au Perche samedi 4 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Soiré dansante et repas
151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des Fêtes de la Poterie au Perche vous propose sa soirée dansante avec repas.
Menu Apéritif, Paëlla ou Assiette anglaise, Salade, Fromage, Dessert, Café.
Vente de billet possible chez Sylvie Retouche à Tourouvre ou à la Boulangerie Baguette d’O.
Sur réservation. .
151 Rue Pierre Tremblay Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 33 19 97 27
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English : Soiré dansante et repas
L’événement Soiré dansante et repas Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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