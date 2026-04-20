Découverte des animaux de la Ferme d’Apolline La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Découverte des animaux de la Ferme d’Apolline

La Ferme d’Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04 2026-10-17 2026-12-19

Tous les jours pendant les vacances scolaires sur réservation), Venez découvrir les animaux de ferme, être au contact avec eux, devenir un petit fermier le temps de la promenade et pourquoi pas aller plus loin en découvrant le mode de fonctionnement de la traite. Tout public.

Attention une seule visite par jour mais plusieurs thématiques possibles (à choisir lors de la réservation). Places limitées à 20 participants.

Prévoir des bottes et une tenues adaptés à la météo.

Prix adulte enfant 5 euros participants (gratuit pour les moins de 2 ans) .

La Ferme d’Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

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English : Découverte des animaux de la Ferme d’Apolline

L’événement Découverte des animaux de la Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Touisme des Hauts du Perche