Exposition L’eau une affaire de famille 6 rue du square Eugene Cordier Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Exposition L’eau une affaire de famille

6 rue du square Eugene Cordier 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-11 2026-07-22

Les Médiathèques des Hauts du Perche vous proposent de découvrir une exposition en partenariat avec L’UNICEF.

Pour l’UNICEF, le photographe Ashley Gilbertson s’est rendu dans sept pays pour faire des portraits de familles et de leur utilisation quotidienne de l’eau.

– Lectures et ateliers autour de l’eau

Samedi 11 juillet, de 10h à 12h et Mercredi 22 juillet de 14h à 15h30.

Ouvertures de la médiathèque

Mardi de 15h00 à 18h00 Mercredi de 15h00 à 18h00 Vendredi de 9h30 à 12h00 Samedi de 10h00 à 12h00, .

6 rue du square Eugene Cordier 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’eau une affaire de famille

L’événement Exposition L’eau une affaire de famille Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche