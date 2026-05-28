Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent. TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent. TOUROUVRE Tourouvre au Perche lundi 6 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent.
TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-06
Koul’Art atelier vous propose des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pour enfant de plus de 6 ans/ado/adulte, débutants:
– Des ateliers tout âge.
– Des ateliers parent quinquin, pour les 1 à 5 ans. L’adulte participe et aide son ou ses enfants.
– Des ateliers ados, adulte.
Payant, possibilité paiement chèques, espèces ou CB/Hello Asso.
Informations et tarifs par mail, téléphone et sur Facebook, Instagram, Hello Asso
Réservation jusqu’à 24h avant obligatoire.
6 juillet 10:00- 11:00 Plongée dans l’univers de Monet pour les tout-petits 0-3 ans Atelier parent enfant petit quinquin manipulation jeu et collages comme dans le bassin des nymphéas .
6 juillet 11:00- 12:15 les nymphéas de Monet réalisation d’un nymphéa papier peinture comme Monet. Atelier parent quinquin 3-6 ans.
6 et 7 juillet Réalisation d’un paysage, en plein air à la peinture l’après-midi de 14:30 à 16:30. A partir de 6 ans. .
TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com
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English : Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent.
L’événement Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent. Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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