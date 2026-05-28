Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent. TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent.

TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-06

Koul’Art atelier vous propose des activités créatives et récréatives, découvertes, initiations culturelles et artistiques et animations pour enfant de plus de 6 ans/ado/adulte, débutants:

– Des ateliers tout âge.

– Des ateliers parent quinquin, pour les 1 à 5 ans. L’adulte participe et aide son ou ses enfants.

– Des ateliers ados, adulte.

Payant, possibilité paiement chèques, espèces ou CB/Hello Asso.

Informations et tarifs par mail, téléphone et sur Facebook, Instagram, Hello Asso

Réservation jusqu’à 24h avant obligatoire.

6 juillet 10:00- 11:00 Plongée dans l’univers de Monet pour les tout-petits 0-3 ans Atelier parent enfant petit quinquin manipulation jeu et collages comme dans le bassin des nymphéas .

6 juillet 11:00- 12:15 les nymphéas de Monet réalisation d’un nymphéa papier peinture comme Monet. Atelier parent quinquin 3-6 ans.

6 et 7 juillet Réalisation d’un paysage, en plein air à la peinture l’après-midi de 14:30 à 16:30. A partir de 6 ans. .

TOUROUVRE Maison de la Vie Associative Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 38 36 35 52 koulartatelier@gmail.com

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English : Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent.

L’événement Atelier Koul’Art Stage 100 ans après Monet toujours présent. Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Touisme des Hauts du Perche