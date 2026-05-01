Vide greniers Le bourg Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Vide greniers

Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide greniers de la Pentecôte organisé par la Mairie.

Buvette et restauration sur place. .

Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 25

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche