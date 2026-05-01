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Vide greniers Le bourg Tourouvre au Perche

Vide greniers Le bourg Tourouvre au Perche dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : LIGNEROLLES

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

Vide greniers

Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide greniers de la Pentecôte organisé par la Mairie.
Buvette et restauration sur place.   .

Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 25 

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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