Vide greniers Le bourg Tourouvre au Perche
Vide greniers Le bourg Tourouvre au Perche dimanche 24 mai 2026.
Tourouvre au Perche
Vide greniers
Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide greniers de la Pentecôte organisé par la Mairie.
Buvette et restauration sur place. .
Le bourg LIGNEROLLES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 25
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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