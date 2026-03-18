Vente de plants PREPOTIN Tourouvre au Perche

Vente de plants

PREPOTIN Les Jardin d’Orion Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30

Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé les Jardins d’Orion , en référence à la pureté du ciel percheron et au Bouclier d’Orion qu’ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison, plants potagers, légumes et fruits de saison issus de cultures maraîchères certifiées biologiques issus de leurs cultures et de plantes médicinales biologiques jusqu’à fin octobre . Possibilité de paniers à retirer, à la ferme, le mercredi de 15h30 à 17h. Commande par mail uniquement. .

PREPOTIN Les Jardin d’Orion Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie perchmaculture@hotmail.com

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English : Vente de plants

L’événement Vente de plants Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche