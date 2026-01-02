Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche
Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Les Muséales Tourouvre au Perche vendredi 12 juin 2026.
Ateliers créatifs de 4 à 7 ans
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:30:00
fin : 2026-06-12 11:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Maquette de bateau Comment voyageait-on aux 17 siècle ? En voiture ? En avion ? En bateau ?Découvrons le voyage des percherons partis en Nouvelle-France au 17 siècle dans le musée de l’émigration française au Canada. Les enfants réaliseront leur propre petit bateau avec des objets issus de l’upcycling !
Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .
Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
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English : Ateliers créatifs de 4 à 7 ans
L’événement Ateliers créatifs de 4 à 7 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche