Festival les Racont’arts Entre hyène et loup Salle René Zunino Tourouvre au Perche
Festival les Racont’arts Entre hyène et loup Salle René Zunino Tourouvre au Perche mercredi 3 juin 2026.
Festival les Racont’arts Entre hyène et loup
Salle René Zunino Rue du general de Gaulle Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Spectacle de conte ou concert ? À voir !
Hyène ou loup ? Qui sait !
Qui parviendra à franchir sain et sauf l’univers de l’autre ?
Entre hyène et loup le monde se crée, les légendes se succèdent. On sait pourquoi nous créons de la musique, pourquoi les hyènes ont le dos bas, pourquoi Jean de l’ours est si redouté et pourquoi les hommes se transforment en loup.
Entre hyène et loup nous propulse dans un monde de métamorphoses et nous entraine dans un mystérieux voyage depuis les origines du monde en Afrique, jusqu’en Grèce, en passant par la culture urbaine de banlieue parisienne.
A partir de 9 ans.
Avec Ladji Diallo (récit et chant) .
Salle René Zunino Rue du general de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
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English : Festival les Racont’arts Entre hyène et loup
L’événement Festival les Racont’arts Entre hyène et loup Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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