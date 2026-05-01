Vente de légumes par Les Jardins d’Orion PREPOTIN Tourouvre au Perche
Vente de légumes par Les Jardins d’Orion PREPOTIN Tourouvre au Perche samedi 30 mai 2026.
Tourouvre au Perche
Vente de légumes par Les Jardins d’Orion
PREPOTIN Les Jardin d’Orion Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-03 2026-10-17 2026-10-31
Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé les Jardins d’Orion , en référence à la pureté du ciel percheron et au Bouclier d’Orion qu’ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent des produits de saison, plants potagers, légumes et fruits de saison issus de cultures maraîchères certifiées biologiques issus de leurs cultures et de plantes médicinales biologiques jusqu’à fin octobre . Possibilité de paniers à retirer, à la ferme, le mercredi de 15h30 à 17h. Commande par mail uniquement. .
PREPOTIN Les Jardin d’Orion Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie perchmaculture@hotmail.com
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English : Vente de légumes par Les Jardins d’Orion
L’événement Vente de légumes par Les Jardins d’Orion Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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