Visite en musique et en lumière de l’église Notre-Dame d’Autheuil

Eglise Notre-Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Imaginez faire la visite guidée de l’église Notre-Dame d’Autheuil, joyau de l’art roman, à la tombée de la nuit, éclairée par des flambeaux et sur un fond musical. Avec le nouvel éclairage extérieur de l’église, c’est une visite surprenante qui vous attend, guidée par Sophie Montagne, historienne du Perche et grande connaisseuse de l’église d’Autheuil. .

Eglise Notre-Dame d’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : Visite en musique et en lumière de l’église Notre-Dame d’Autheuil

L’événement Visite en musique et en lumière de l’église Notre-Dame d’Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-18 par Conseil départemental de l’Orne