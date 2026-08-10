Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Cornéluis + The lonesome zero

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Place à Cornélius et sa fanfare habitée, quelque part entre La Nouvelle-Orléans, les Caraïbes et le cabaret burlesque. Corps grimés, saxophone en moteur rythmique et textes absurdes inspirés de Prévert

The Lonesome Zero, alias Vincent Bosler (The Hyènes, Bosler & Fordson, Pog Mahone…), ouvre la soirée avec son folk rugueux joué en solo intégral — guitare, grosse caisse, kazoo et voix. Un one-man-band sincère et drôle qui donne l’illusion d’être un groupe entier. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Cornéluis + The lonesome zero

L’événement Concert Cornéluis + The lonesome zero Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS