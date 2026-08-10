Concert Cornéluis + The lonesome zero Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 12 février 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Concert Cornéluis + The lonesome zero
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
Place à Cornélius et sa fanfare habitée, quelque part entre La Nouvelle-Orléans, les Caraïbes et le cabaret burlesque. Corps grimés, saxophone en moteur rythmique et textes absurdes inspirés de Prévert
The Lonesome Zero, alias Vincent Bosler (The Hyènes, Bosler & Fordson, Pog Mahone…), ouvre la soirée avec son folk rugueux joué en solo intégral — guitare, grosse caisse, kazoo et voix. Un one-man-band sincère et drôle qui donne l’illusion d’être un groupe entier. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Cornéluis + The lonesome zero
L’événement Concert Cornéluis + The lonesome zero Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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