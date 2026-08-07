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Comice agricole départemental Saint-Vincent-de-Tyrosse

samedi 12 septembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Comice agricole départemental Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parc des Arènes
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Comice agricole départemental

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Organisé par la Chambre d’Agriculture.
La 57ème édition du concours départemental de l’élevage se tiendra dans le cadre de la journée Elevages et Terroirs ce samedi 12 septembre.
Une journée placée sous le signe de l’excellence de l’élevage et de la valorisation de nos terroirs.
Organisé par la Chambre d’Agriculture.
La 57ème édition du concours départemental de l’élevage se tiendra dans le cadre de la journée Elevages et Terroirs ce samedi 12 septembre.
Une journée placée sous le signe de l’excellence de l’élevage et de la valorisation de nos terroirs.   .

Parc des Arènes Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 12 00 

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English : Comice agricole départemental

Organized by the Chamber of Agriculture.
The 57th edition of the departmental livestock competition will be held as part of the “Livestock and Terroirs” Day this Saturday, September 12.
An event dedicated to showcasing excellence in livestock farming and promoting our local regions.

L’événement Comice agricole départemental Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-04 par OTI LAS

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